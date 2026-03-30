Nuova campagna di Ferrovie dello Stato: è visibile a Pisa

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Valorizzare la provincia italiana attraverso il viaggio in treno e promuovere un turismo diffuso, sostenibile e accessibile. È questo l’obiettivo di “Il Paese della bellezza”, la nuova campagna di comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata in collaborazione con Digital Horizon, e già visibile in diverse stazioni lungo la Penisola: Bra (CN), Vicenza, Pisa, Pompei (NA) e Taormina.

Il progetto punta a trasformare le stazioni ferroviarie in veri e propri hub di promozione territoriale, invitando i viaggiatori a scoprire destinazioni meno battute e a vivere esperienze autentiche una volta arrivati a destinazione. Non solo grandi classici, ma anche percorsi alternativi e meno conosciuti: dal Museo Craveri di Bra a Piazza dei Signori e alla Basilica Palladiana di Vicenza, dalla street art di Pompei alle iconiche torri di Pisa, fino al Teatro Greco di Taormina.

Per ciascuna località sono state selezionate 10 esperienze facilmente raggiungibili in treno, organizzate per tipologia — arte, benessere, cultura, divertimento, enogastronomia, Made in Italy, natura e religione — con l’obiettivo di offrire ai passeggeri spunti concreti per esplorare il territorio.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa

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