Nuovi criteri per i nidi d'infanzia di Montespertoli, accesso più equo e trasparente

Prende forma il sistema educativo per la prima infanzia del Comune di Montespertoli per il prossimo anno educativo 2026/27. L'amministrazione comunale ha definito l'assetto organizzativo dei nidi d'infanzia comunali e i criteri di assegnazione dei posti, con l'obiettivo di garantire maggiore chiarezza, equità e accessibilità per tutte le famiglie del territorio. Rispetto all'anno precedente, il nuovo assetto introduce significativi ampliamenti su più fronti: più posti, più flessibilità oraria e una maggiore attenzione ai bambini più piccoli.

I servizi si articoleranno su due strutture. Il Polo per l'Infanzia del Capoluogo "Enzo Catarsi" ospiterà il nido "Maria Grazia/L'Aquilone", con una capacità di 60 posti (fino a 65), destinato ai bambini dai 3 ai 36 mesi. La struttura offre tre modalità di frequenza: tempo corto (7:30-14:00), tempo lungo (7:30-16:30) e tempo lungo prolungato (7:30-17:30), per andare incontro alle diverse esigenze lavorative delle famiglie.

Il Polo per l'Infanzia di Montagnana "Maria e Angela Fresu" accoglierà invece il nuovo nido "Margherita Hack", con 30 posti e la medesima articolazione oraria. Entrambe le strutture saranno operative da settembre 2026 al 31 luglio 2027, dal lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico regionale.

Le novità: più posti, più tutele per i piccolissimi

Il nuovo assetto organizzativo porta con sé cambiamenti concreti e rilevanti. In primo luogo, i posti al sonno passano da 28 a 38 al nido Aquilone ai quali si aggiungono altri 16 posti al nido di Montagnana. Un incremento posti a tempo lungo che risponde a una domanda crescente da parte delle famiglie e che consente un'organizzazione interna più funzionale e distesa.

Sul fronte dell'accoglienza dei bambini sotto i 12 mesi — i cosiddetti "piccolissimi", per i quali l'inserimento al nido rappresenta una sfida delicata tanto per i bambini quanto per le famiglie — l'amministrazione ha compiuto una scelta precisa e ambiziosa. Al nido "Maria Grazia/L'Aquilone" del capoluogo i posti riservati a questa fascia d'età salgono da 8 a 14, quasi raddoppiando la capacità di accoglienza. Al nido "Margherita Hack" di Montagnana i posti dedicati ai più piccoli a 8. In entrambe le strutture sarà confermato il servizio interno di preparazione dei pasti per questa fascia di età.

"Si tratta di scelte che traducono in numeri un preciso orientamento politico: investire sulla fascia 0-36 mesi significa riconoscere il valore strategico dei servizi educativi per la primissima infanzia, sostenere la conciliazione vita-lavoro delle famiglie e rispondere a un bisogno reale del territorio." Dichiara l’Assessora all’istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Il sistema di assegnazione dei posti si fonda su graduatorie trasparenti e codificate. Saranno redatte una graduatoria generale unica e due graduatorie distinte per fasce d'età — 0/11 mesi e 12/36 mesi — in modo da tutelare l'accesso alle famiglie con i bambini più piccoli.

L'assegnazione seguirà l'ordine di punteggio, con preferenza per la sede di prima scelta dove possibile. Viene inoltre confermata e garantita la continuità dei bambini già frequentanti: il posto è garantito con la stessa modalità dell'anno precedente, salvo richiesta di cambio.

Priorità assoluta è riservata ai casi di disabilità o a situazioni familiari di grave problematicità socioculturale, in linea con i criteri zonali approvati dalla Conferenza della Zona Empolese Valdelsa. I non residenti, invece, saranno collocati automaticamente in fondo alle graduatorie, con accesso ai posti solo se disponibili.

L'amministrazione ha voluto fare chiarezza anche sulle situazioni di rinuncia: chi rifiuta la sede di prima scelta uscirà dalla graduatoria, chi rinuncia alla seconda scelta manterrà la posizione solo per la prima. Non saranno ammessi cambi di sede se non prima del periodo di ambientamento, a garanzia della serenità dei bambini e dell'organizzazione del servizio.

A partire dal 1° aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, il Comune di Montespertoli aprirà le iscrizioni online non solo ai nidi d'infanzia, ma anche ai servizi scolastici per l'anno 2026/27: refezione scolastica, trasporto scolastico e pre-scuola. Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente online attraverso il portale dedicato, accessibile dalla sezione Servizi online del sito comunale. Le famiglie che presentano attestazione ISEE o DSU entro il 30 giugno potranno accedere alle tariffe agevolate.

Per supporto e informazioni è disponibile lo Sportello Informativo del CIAF (via Sonnino 13, Montespertoli – tel. 0571.600258 – ciaf@comune.montespertoli.fi.it), nei seguenti orari: martedì 9:00–13:00, mercoledì e giovedì 15:00–19:00.

Per informazioni servizio refezione scolastica si rinvia al seguente link:

https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Refezione-Scolastica

Per informazioni servizio trasporto scolastico scolastico si rinvia al seguente link:

https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Trasporto-Scolastico

Per informazioni servizio di pre scuola si rinvia al seguente link:

https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Pre-scuola

Per l'accesso diretto alle iscrizioni si rinvia al seguente link: https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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