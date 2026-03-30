Chiudono gli sportelli straordinari: nuovi punti di riferimento per i servizi Taric in Valdisieve

Plures Alia informa che da fine marzo gli sportelli straordinari, attivati per l’introduzione della tariffa corrispettiva a Pelago, Pontassieve e Rufina, saranno chiusi.

I cittadini dei tre comuni della Valdisieve coinvolti nel progetto, dal 1° aprile potranno recarsi all’Info-point di Scopeti (via Marconi 2 bis), aperto dal lunedì al venerdì con orario 8:30-13:00, nei giorni di martedì e giovedì anche il pomeriggio con orario 14:00-16:30. Presso la stessa sede, inoltre, ogni lunedì mattina, dalle 8.30 alle 13, sarà aperto lo sportello Taric, dove sarà possibile ricevere assistenza per tutte le pratiche legate alla tariffa corrispettiva: attivazioni, variazioni, cessazioni, oltre a chiarimenti sugli avvisi di pagamento.

Ricordando che il nuovo sistema di tariffazione è attivo dal 1° gennaio e permette il conferimento dei rifiuti soltanto a mezzo Aliapp e chiavetta, si informa che prosegue la distribuzione dell’A-pass anche presso le tabaccherie convenzionate grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit), presentando la lettera ricevuta con il codice utenza. L’elenco completo degli esercizi aderenti è disponibile su https://www.aliaserviziambientali.it

Plures Alia invita, infine, i cittadini ad utilizzare correttamente i nuovi cassonetti, dove i colori di imballaggi e carta e cartone sono invertiti, per allinearsi alla norma nazionale UNI 11686:2017. Gli utenti trovano, quindi, il blu come colore identificativo della raccolta di carta e cartone, mentre il giallo è, sui nuovi contenitori, quello degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano, invece, invariati i colori dei contenitori delle altre tipologie di rifiuti: organico, residuo non differenziabile e vetro (unico ad accesso libero).

Per ulteriori informazioni è attivo il call center Plures Alia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, ai numeri 800.888333 (gratuito da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile). Disponibili anche l’app gratuita Aliapp, per sistemi iOS e Android, e il portale www.aliaserviziambientali.it.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa