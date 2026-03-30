Controlli rifiuti e Tari a Pistoia: 154 verifiche nel 2026 e recuperati oltre 76mila euro

Oltre 150 controlli in tre mesi, più di 76mila euro recuperati e quasi 7.700 metri quadrati riportati a tassazione. Sono questi i numeri dell’attività svolta nel primo trimestre del 2026 dai Tecnici di Controllo Ambientale (TCA) di Plures Alia sul territorio comunale di Pistoia.

Un’attività avviata ad ottobre 2025, che ha permesso di controllare 86 utenze, da ottobre a dicembre dello scorso anno. Nei primi tre mesi del 2026 i controlli sono già saliti a 154, segno di un’intensificazione significativa delle verifiche su utenze domestiche e non domestiche.

L'attività svolta da inizio anno ha permesso di recuperare oltre 76mila euro, circa 7.700 metri quadrati sottratti all’evasione e riportati a tassazione e 24 evasori individuati e regolarizzati. Su 154 utenze controllate, 112 sono risultate in regola, mentre 18 presentavano situazioni debitorie.

Nel complesso, a fronte di una posizione debitoria accertata pari a 264.888 euro, le somme incassate direttamente nel corso dei controlli ammontano a 76.382 euro. Questi risultati si aggiungono a quelli già ottenuti nel 2025, quando erano stati individuati 3.576 metri quadrati non dichiarati, incassati oltre 3.000 euro e gestite posizioni debitorie per più di 84mila euro.

Alla base di questi risultati c’è un’attività strutturata e capillare. I Tecnici di Controllo Ambientale operano direttamente sul territorio con strumenti digitali che consentono verifiche in tempo reale sulle banche dati, dalla posizione tariffaria alle informazioni camerali e catastali. Ogni controllo riguarda contemporaneamente la corretta gestione dei rifiuti urbani e speciali, la dotazione delle attrezzature per il conferimento e la regolarità della posizione tariffaria. Durante i sopralluoghi, i tecnici analizzano il ciclo produttivo delle attività, verificano la separazione tra rifiuti urbani e speciali, controllano le superfici dichiarate e la corrispondenza con lo stato reale dei luoghi.

In caso di irregolarità, intervengono immediatamente: possono ristampare bollette non pagate, notificare solleciti, aggiornare i dati e consentire il pagamento tramite POS direttamente sul posto, offrendo così alle utenze la possibilità di regolarizzare la propria posizione senza ulteriori passaggi. I controlli rientrano nel Progetto Controllo Imprese e nelle attività previste dal protocollo sullo sviluppo sostenibile: un impegno che punta a rafforzare equità e legalità e, al tempo stesso, a migliorare la qualità del servizio. Recuperare superfici non dichiarate e intercettare situazioni irregolari significa, infatti, distribuire in modo più equo i costi della gestione dei rifiuti e incentivare comportamenti virtuosi.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

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