Pontedera, muore Pierluigi Mario Robini, dirigente del Marconi: aveva 61 anni

È venuto a mancare, nelle scorse ore, il dirigente scolastico dell'Itis Marconi di Pontedera Pierluigi Mario Robino. "Una scomparsa prematura, che ci addolora - dice il sindaco Matteo Franconi - Robino è stata una figura centrale per il mondo della scuola pontederese, un interlocutore sempre presente e disponibile, un innovatore che ha sempre avuto grande attenzione per i giovani".

"Dal 2007 aveva ricoperto il ruolo di dirigente del Marconi, collocando sempre più l'istituto su livelli di eccellenza - continua il sindaco - un lavoro svolto con grande passione e umanità, mettendo sempre al centro la qualità dell'offerta formativa e la gestione dell'istituzione scolastica in tutte le sue sfaccettature".

"Un rapporto continuo con l'Amministrazione Comunale - lo ricorda l'assessore all'istruzione Francesco Mori - in Robino abbiamo sempre trovato una persona attenta e aperta al confronto. Proprio grazie a Robino il Marconi ha ricoperto un ruolo sempre più importante all'interno della geografia dei nostri istituti scolastici, con iniziative di valore, condivise e apprezzate. Oggi è il giorno del lutto - conclude Mori - ma siamo certi che l'importante opera svolta da Robino sia un patrimonio da valorizzare, del quale l'intera comunità scolastica e cittadina dovranno farsi testimoni e prosecutori".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa