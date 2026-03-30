Pontedera rende omaggio ad Andrea Pierini: il primo memorial nel weekend di Pasqua

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Ad un anno dalla scomparsa, avvenuta nel marzo 2025, Pontedera rende omaggio ad Andrea Pierini. Già giocatore, poi allenatore e infine storico dirigente della Juve Basket, Pierini è stato anima della società, dedicandosi in particolare al settore giovanile.

Ecco perciò che il primo memorial in suo onore, che si disputerà nei giorni di Pasqua, dal 4 al 6 aprile, avrà come protagonisti i ragazzi, nello specifico le squadre under 17. Tre i campi (palestra Matteoli, tensostruttura e palazzetto Zoli) che saranno location delle partite, che vedono impegnate squadre in arrivo dalla Toscana (oltre ai padroni di casa Livorno, Prato, Fucecchio, Volterra, Piombino, San Giovanni Valdarno) e campane (Napoli e Agropoli).

La formula prevede due gironi, con le finali in programma la mattina del giorno di Pasquetta. Le squadre con lo stesso piazzamento nei rispettivi gironi si scontreranno tra di loro per stabilire la classifica definitiva. Il memorial è organizzato con la sinergia delle due società Juve Pontedera e Bellaria.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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