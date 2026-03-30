Progettava una strage a scuola, fermato 17enne. Indagini anche in Toscana

Progettava una strage in ambito scolastico, studiando armi, esplosivi e tecniche di sabotaggio: per questo un 17enne è stato arrestato dai Carabinieri del Ros al termine di un’indagine coordinata dalla Procura dei minori dell’Aquila. L’operazione ha coinvolto più regioni, tra cui la Toscana, con perquisizioni anche nella provincia di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne cercava manuali e informazioni dettagliate per la fabbricazione di ordigni bellici e armi da fuoco, inclusi dispositivi realizzabili con stampanti 3D. Tra il materiale sequestrato figurano documenti tecnici su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose e veri e propri vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, delineando una chiara finalità terroristica.

Particolarmente allarmante è l’interesse per il Tatp (perossido di acetone), esplosivo noto per la facilità di sintesi e già utilizzato negli attentati di Bruxelles e Parigi, soprannominato "madre di Satana". Gli inquirenti hanno inoltre accertato l’esplicito intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School.

Il giovane era inserito in circuiti online estremisti: partecipava al gruppo Telegram denominato "Werwolf Division", dove venivano esaltate le azioni di autori di stragi di massa, definiti "santi" per incentivarne l’emulazione. Tra questi figurano i responsabili di attentati terroristici e mass shooting internazionali.

L’inchiesta ha portato anche all’esecuzione di sette perquisizioni nei confronti di altri minorenni nelle province di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo, tutti indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso. Gli indagati risultano inseriti in una rete internazionale di gruppi e canali social di matrice neonazista, accelerazionista e suprematista, caratterizzati da violenza e estremismo.

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