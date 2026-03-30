Residenti "Del Campana Guazzesi" in visita al Conservatorio Santa Chiara di San Miniato

Alcuni residenti della APSP “Del Campana Guazzesi” di San Miniato, questo pomeriggio sono stati invitati presso il Museo di Santa Chiara all’interno dello storico complesso del Conservatorio della Fondazione Conservatorio Santa Chiara a San Miniato. Ad accoglierli il vicepresidente della Fondazione, Vittorio Gabbanini, che ha illustrato agli ospiti la storia della Fondazione e del Conservatorio che la ospita. La descrizione delle opere conservate nel Museo e nei saloni del Conservatorio, è stata particolarmente gradita da tutti i partecipanti.

Il vicepresidente della Fondazione Gabbanini al termine della visita, ha consegnato a ciascuno dei residenti della casa di riposo un uovo pasquale, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’APSP Del Campana Guazzesi Emilio Bertini. Grazie di cuore!

Fonte: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Del Campana Guazzesi”, il direttore Francesco Fariello

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