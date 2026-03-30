Saggio finale del Laboratorio teatrale per adolescenti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Momento conclusivo di un percorso che è iniziato nello scorso mese ottobre, il saggio finale del Laboratorio teatrale per adolescenti di Giallo Mare Minimal Teatro, è un momento di incontro con le famiglie e con la comunità di Castelfiorentino, un modo per continuare a dire che la cultura del teatro è cultura di dialogo, di incontro delle diversità, di accoglienza e di ascolto.

L’appuntamento con “E Mercuzio dov’è?”, è fissato per Venerdì 3 aprile alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Il percorso, condotto da Diletta Landi per Giallo Mare Minimal Teatro, ha coinvolto 14 ragazzi e ragazze che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e che hanno fatto della collaborazione e dell’aiuto reciproco il loro punto di forza. Il saggio ha preso le mosse dalla richiesta di una delle allieve del gruppo di portare in scena la difficoltà del dialogo tra adolescenti e genitori.

Ispirato a Romeo e Giulietta, il laboratorio è un momento di riflessione su quanto lontani possano essere i mondi dei giovani e degli adulti, se non si gettano ponti di ascolto, di dialogo e di comprensione reciproca.

L’ingresso alla serata è libero.

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio Stampa