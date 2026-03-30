Salva bambina di 11 anni da tre cani a Cascina, premiato il Brigadiere Daniele Vitullo

L’amministrazione comunale di Cascina ha consegnato, prima dell'ultimo consiglio comunale, un attestato di benemerenza civica al Brigadiere Daniele Vitullo, cittadino di Cascina e militare della Guardia di Finanza, che lo scorso dicembre ha salvato una bambina di 11 anni dall’aggressione di tre grossi cani a Musigliano. “Nonostante il rischio personale – si legge sulla targa –, riusciva a mettere in salvo la giovane, evitando gravi conseguenze. Il suo operato, esempio di altissimo civismo e altruismo, incontra la gratitudine della comunità di Cascina, che individua nel suo gesto i più alti valori di protezione del prossimo e solidarietà umana, che onorano il territorio e il Corpo della Guardia di Finanza”.

“Per noi questo è un momento importante – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – perché racconta anche della vita della nostra comunità, dell’attenzione e della solidarietà che la attraversa. La giovane Francesca Cai è stata aggredita da tre cani di grossa taglia, rischiando seriamente. E solo grazie all’intervento del Brigadiere Daniele Vitullo la vicenda ha avuto un esito positivo: esponendosi anche lui al rischio, è riuscito a mettere in salvo Francesca, evitando conseguenze peggiori. Un gesto che evidenzia i più alti valori di protezione del prossimo e solidarietà umana. Siamo onorati di avere qui anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Salvatore Salvo, e Francesca con la mamma e la sorella, perché è un’occasione di evidenziare il senso di comunità e di solidarietà che attraversa i residenti del nostro comune”.

Parole di gratitudine sono arrivate anche dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, Colonnello Salvatore Salvo, sia per il gesto del finanziere che per il riconoscimento avuto dal Comune di Cascina. “Ringrazio il sindaco, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale per questa iniziativa che ci onora. Questo evento ha consolidato di nuovo il ruolo del Corpo al servizio del cittadino. L’azione del Brigadiere Vitullo dimostra come effettivamente il militare sia intervenuto libero dal servizio perché crede in quello che fa, come tutti noi che indossiamo questa divisa”.

Visibilmente commosso il Brigadiere Daniele Vitullo al termine della cerimonia. “È un onore per me ricevere questo riconoscimento: anche se ho salvato una bimba che era in difficoltà, credo che tante persone avrebbero fatto lo stesso se si fossero trovate in quella situazione. Ringrazio l’amministrazione comunale per questo attestato”. “Vogliamo ringraziare il Brigadiere Vitullo per il suo gesto – ha concluso Sara Mazzoncini, madre di Francesca –: il pensiero che quel giorno le nostre vite sarebbero potute cambiare irrimediabilmente ci fa venire i brividi ancor oggi. Non finiremo mai di ringraziarla”

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