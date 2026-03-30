Ritrovato a Sesto il cadavere mummificato di un cinquantenne

I carabinieri hanno fatto accertamenti sul cadavere mummificato trovato a Sesto Fiorentino. Il corpo di un 54enne senza fissa dimora è stato individuato nella serata di ieri, domenica 29 marzo, in via di Fontesecca vicino all'ex sanatorio.
Il decesso risale a diversi mesi fa. Al momento si ritiene che la morte sia avvenuta verosimilmente per cause naturali, sono in corso approfondimenti da parte dei militari. Hanno ritrovato il corpo alcuni cercatori dilettanti muniti di metal detector, che hanno fatto la segnalazione al 112.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Sesto Fiorentino
Sesto Fiorentino
Cronaca
12 Marzo 2026
Su WhatsApp e sui social c'è stato chi ha parlato del tentativo di rapimento di una bambina a Sesto Fiorentino. Sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel parco dell'Oliveta. Ma in [...]
Sesto Fiorentino
Cronaca
4 Marzo 2026
Quattro arresti a Firenze nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda) su una vicenda che, dal 2024 a oggi, avrebbe visto una sequenza di minacce, danneggiamenti, incendio doloso e [...]
Firenze
Cronaca
1 Marzo 2026
È morto Rino Marchesi, 88 anni, fu il primo allenatore in Italia di Diego Maradona. Da calciatore vinse quattro trofei con la Fiorentina (due Coppe Italia, Mitropa Cup e Coppa [...]
<< Indietro