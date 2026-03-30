Ritrovato a Sesto il cadavere mummificato di un cinquantenne

I carabinieri hanno fatto accertamenti sul cadavere mummificato trovato a Sesto Fiorentino. Il corpo di un 54enne senza fissa dimora è stato individuato nella serata di ieri, domenica 29 marzo, in via di Fontesecca vicino all'ex sanatorio.

Il decesso risale a diversi mesi fa. Al momento si ritiene che la morte sia avvenuta verosimilmente per cause naturali, sono in corso approfondimenti da parte dei militari. Hanno ritrovato il corpo alcuni cercatori dilettanti muniti di metal detector, che hanno fatto la segnalazione al 112.

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