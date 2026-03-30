Si chiude la stagione di prosa del Teatro Shalom con 'A spasso con Daisy',

Si conclude con uno spettacolo di grande richiamo la stagione di prosa in abbonamento del Teatro Shalom di Empoli. Domenica 12 aprile 2026, alle ore 17.15, andrà in scena "A spasso con Daisy", celebre testo di Alfred Uhry adattato da Mario Scaletta, con la regia di Guglielmo Ferro.

Sul palco un cast di rilievo composto da Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi, per una produzione firmata Teatro della città A.C.A.S.T. – Associazione culturale Artigiani Spettacoli Teatrali.

Lo spettacolo rappresenta uno dei testi più significativi del teatro contemporaneo. "Driving Miss Daisy" debuttò a New York il 15 aprile 1987 al Playwrights Horizons, per poi trasferirsi al John Houseman Theatre, dove rimase in scena fino al 1990 con ben 1195 repliche. L’opera valse ad Alfred Uhry il Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1988. Il successo proseguì anche al cinema: l’adattamento con Morgan Freeman e Jessica Tandy conquistò quattro premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attrice protagonista.

La pièce racconta la storia di Daisy, anziana maestra ebrea in pensione, donna dal carattere forte, "ironica, diretta, scontrosa, capricciosa, avara", determinata a mantenere la propria indipendenza nonostante l’età. Al suo fianco Hoke, autista afroamericano "paziente e capace di sopportare tutte le stranezze della vecchia signora", con cui nel tempo nasce un rapporto fatto di battibecchi, ironia e, soprattutto, profondo affetto.

"A spasso con Daisy" è una storia di amicizia che supera barriere sociali e pregiudizi, capace di coniugare leggerezza e profondità. Uno spettacolo che promette di chiudere la stagione empolese nel segno dell’emozione e del divertimento, confermando il ruolo del Teatro Shalom come punto di riferimento culturale per il territorio toscano.

Fonte: Teatro Shalom

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