Sopralluogo di Emma Donnini al Ponte dei Navicelli sulla Fipili

La Consigliera metropolitana delegata alla FiPiLi e Sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, e i tecnici della Città Metropolitana di Firenze hanno effettuato un sopralluogo ai cantieri per i lavori di ripristino e miglioramento locale del Ponte Mobile Levatoio Navicelli sulla strada di grande comunicazione FiPiLi.

Per tutta la durata degli interventi, stimata in circa 22 giorni, il transito veicolare sul Ponte Navicelli sarà sospeso. La viabilità alternativa è garantita dalla viabilità sottostante mediante il Ponte Mobile Levatoio Mogadiscio.

Soddisfazione è stata espressa dalla Consigliera per il rispetto dei tempi e per il lavoro di squadra che vede in campo molte professionalità diverse.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa