Spaccia hashish a Firenze ma viene sorpreso dai carabinieri

Un 28enne di origini marocchine è stato arrestato domenica 29 marzo a Firenze in via Vittorio Emanuele II. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva hashish.

I militari lo hanno notato mentre cedeva circa 12 grammi di stupefacente a un connazionale in cambio di 20 euro e lo hanno bloccato. L'acquirente è stato identificato e poi segnalato alla prefettura come assuntore.

La posizione del pusher si è ulteriormente aggravata durante la perquisizione personale. Nelle tasche del giovane sono state infatti rinvenute altre dosi della stessa sostanza, per un peso totale di circa 14 grammi, portando il sequestro complessivo a oltre 25 grammi di droga. Il tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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