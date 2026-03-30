Use Computer Gross: tre partite decisive per i playoff

A tre giornate dalla fine della stagione regolare, l’Use Computer Gross è ancora dentro ai playoff. La prima settimana di aprile, con la partita di mercoledì 8 in casa con la Virtus Siena e la trasferta della domenica successiva ad Arezzo, saranno decisive per capire se la squadra di coach Valentino entrerà nel tabellone finale o sarà matematicamente salva. Intanto resta il rimpianto per la partita persa sabato a Torino dopo un tempo supplementare.

“Purtroppo sabato non siamo riusciti a prenderci i due punti – commenta il tecnico - e soprattutto a compensare, con atteggiamento ed intensità, la nostra condizione fisica. Non abbiamo fatto niente di quello che avevamo detto, costruendo fin dall'inizio la partita sui binari di Torino. Tanti sono stati i rimbalzi subiti e le situazioni facili di 1 contro 1 concesse ed alla fine abbiamo pagato. Non sia una scusa la giornata nulla al tiro da 3 perché fin dalla palla a due non c'è stata quella volontà ferrea da parte di tutti di sbucciarsi le ginocchia e la cattiveria di vincere la quarta partita consecutiva”.

“Per determinazione ed intensità – prosegue - sono contento dei giovani scesi in campo, senza parlare di Tosti che si è comportato da veterano anche nell'atteggiamento e di Rosselli che ha giocato da leader vero andando non so come sopra la fatica anche nel supplementare. Questa è l'immagine di quello che dovremo fare tutti in queste tre partite che ci restano da giocare”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa