Espulsa da PD, poi candidata: Sara Grilli ha l'appoggio del cdx a Viareggio

Sara Grilli, avvocata 42enne, è candidata a sindaco per Area civica a Viareggio e oggi ha ricevuto l'appoggio del centrodestra. La formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro ha come nome di punta Grilli, che nel 2022 venne espulsa dal PD - all'epoca era consigliera comunale - e Del Ghingaro la volle come assessora al welfare.

Il centrodestra in una nota afferma che di aver approvato ufficialmente oggi - lunedì 30 marzo - coi rispettivi organi regionali l'intesa che vedrà FdI, FI e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli. L'accordo era stato preannunciato dai vertici locali dei tre partiti e ora trova una ratificata di livello regionale.

Così l'on. Riccardo Zucconi di FdI, l'on. Elisa Montemagni della Lega e il segretario provinciale di FI Carlo Bigongiari: "Torre del Lago e Viareggio hanno bisogno di sicurezza, crescita e prospettive concrete e di continuare un'opera di rilancio complessivo e di risanamento delle finanze comunali che ha caratterizzato la scorsa consiliatura. Questa intesa rappresenta un passo importante per costruire