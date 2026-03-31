A Santa Maria a Monte agevolazioni per le strutture alberghiere: aliquota IMU ridotta al 0,76%

Continuano le iniziative dell’Amministrazione Comunale per promuovere la rinascita turistica del Comune di Santa Maria a Monte. Ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato una riduzione dell’aliquota IMU per le attività alberghiere del territorio, che passa così dallo 1,06% precedente allo 0,76%.

“Un’iniziativa che costituisce un altro passo verso la riqualificazione turistica del Comune di Santa Maria a Monte”, commenta il Sindaco Manuela del Grande all’indomani del Consiglio.

“L’abbassamento dell’aliquota alleggerisce il carico fiscale che grava sulle attività alberghiere del territorio, concedendo ad esse maggiori risorse da investire su un’accoglienza turistica strutturata e funzionale”.

La valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali di Santa Maria a Monte è uno dei principali obiettivi di quest’Amministrazione, come dimostrano le opere portate avanti negli ultimi anni di Giunta Del Grande. Il rifacimento della porzione di Piazza della Vittoria retrostante il Palazzo Comunale, coadiuvato dalla sua resa pedonale e dalla ripartenza delle attività culturali nel Teatro Comunale; la nuova pavimentazione e l’arredo urbano di piazza Guglielmo Marconi che avverrà nei prossimi mesi, sono solo alcuni degli interventi che la Giunta sta portando avanti per dare nuova vita a Santa Maria a Monte.

“Crediamo che il turismo e la cultura siano risorse inestimabili per il nostro territorio e riteniamo fondamentale investire su di essi per far rifiorire il nostro substrato artigianale e commerciale”, prosegue il Sindaco. “Credendo che questi valori siano tanto importanti quanto semplici da comprendere, confidavamo che la proposta sarebbe stata accolta dal Consiglio Comunale in modo unanime, dal momento in cui tali aliquote risalgono nella misura massima al 2012 con la Giunta Turini”.

“A quanto pare non è così, visto che ancora una volta il gruppo consiliare Sinistra Plurale ed il Partito Democratico hanno dato dimostrazione di anteporre al benessere del territorio le proprie convinzioni politiche. Un voto contrario, che svelerebbe l’intento esclusivamente ideologico nel dare contro, sempre e comunque, ad ogni iniziativa di quest’Amministrazione solo perché “di colore” diverso dal loro”.

Inoltre il gruppo Sinistra Plurale ha giustificato il proprio voto contrario affermando che questa misura creerebbe una disparità di trattamento tra le strutture alberghiere e tutte le altre strutture ricettive (Bed & Breakfast) del territorio, le quali a detta loro non gioverebbero di altrettante agevolazioni.

“Un’argomentazione faziosa e indice della poca correttezza di consiglieri”, ribatte il Sindaco: “sarebbe loro bastato prestare più attenzione nei precedenti Consigli Comunali per accorgersi che tutte le altre strutture ricettive del territorio godono già di importanti agevolazioni”.

Ormai qualche mese fa, infatti, l’attuale Amministrazione ha esteso il progetto di baratto amministrativo, che era già in vigore per le attività ricettive del Centro Storico, a quelle di tutto il territorio Comunale. In questo progetto si prevede già che tali attività possano godere di agevolazioni sul pagamento di TARI e IMU, con esoneri dal pagamento che possono arrivare fino ai € 1000 annui.

“Se proprio vogliamo dirla tutta”, aggiunge il Sindaco Manuela del Grande, “quanto deliberato nel Consiglio Comunale di ieri non solo non crea disparità ma, anzi, permette di colmare quelle che fino ad ora potevano essere presenti, garantendo anche alle strutture alberghiere l’aiuto necessario a favorirne l’attività”.

Rispetto al posizionamento del gruppo Sinistra Plurale e del Partito Democratico, il Sindaco conclude: “Rattrista, ma non sorprende, questa ennesima presa di posizione ideologica. Altro evidente esempio che il loro intento nel fare politica, è esclusivamente di darci contro e tentare di affossarci, dimenticando che la vera missione di chi siede in un organo importante come il Consiglio Comunale, dovrebbe essere quella di fare il bene della cittadinanza”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa