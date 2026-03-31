Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Secondo successo consecutivo della seconda fase per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaBetti chiudono la pratica Costone Siena sull’86-47. Prestazione corale quella dei gialloblu, tutti in campo e tutti a segno, che mettono subito le cose in chiaro: prima parte di gara a senso unico, con l’Abc che scappa fin dalla palla a due toccando il 50-22 all’intervallo. Un vantaggio che, nella ripresa, i gialloblu amministrano con autorità mettendo l’ipoteca ben prima della sirena.

Prossimo impegno sabato 4 aprile alle 15:30 sul parquet della Cerretese.

Abc Castelfiorentino – Costone Siena 86-47

Tabellino: Paniccià 15, Di Carlo 18, Faffi 4, Bellesi 3, Macchi 7, Barbieri 6, Mannocci 19, Capuana 8, Capocchini 2, Bianchi 4. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 22-11, 28-11, 21-14, 15-11

UNDER 15 ECCELLENZA

Pesante sconfitta in terra labronica per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cadono 103-48 sul campo dell’Invictus Livorno. Un finale che racconta un match a dir poco complesso, con i locali padroni del campo per tutti i quaranta minuti. Avvio subito in salita per i gialloblu, costretti a rincorrere fin dal primo quarto, con il tabellone che a metà gara segna 48-22. L’inerzia non si sposta nella seconda parte, con Livorno che allunga a dismisura facendo partire ben presto i titoli di coda.

Prossimo impegno martedì 7 alle alle 17:15 sul parquet a La Spezia.

Invictus Livorno – Abc Castelfiorentino 103-48

Tabellino: Macchi 4, Nardi 4, Giovannoni 15, Bellesi, Mannocci 2, Profeti 11, Faffi 2, Falorni 3, Muoio 7. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 27-9, 21-13, 30-14, 25-12

ALLIEVI CSI

Ampio successo per i ragazzi di Claudio Calvani, che davanti al pubblico di casa chiudono agilmente la pratica Nuovo Basket Altopascio: 93-51 il finale al PalaBetti. Partita senza storia fin dalla prima frazione, con i gialloblu che scappano sul 30-13 dopo dieci giri di cronometro. La fuga castellana prosegue nella seconda frazione, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 57-23. Un divario tale che, nella ripresa, l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno giovedì 9 aprile alle 20:15 sul parquet di Massa e Cozzile.

Abc Castelfiorentino – Nba Altopascio 93-51

Tabellino: Cetti 2, Bianchi 8, Barbieri 5, Anton 10, Paniccià 18, Scherillo 9, Galli 2, Gazzarrini 23, Capocchini 6, Di Vilio 3, Bellandi 3, Giulianini 2, Torregrossa 2, Battaglia, Bargigli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 30-13, 27-10, 19-14, 17-13

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue anche nella prima giornata di ritorno la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, corsari per 42-68 sul parquet della Cestistica Audace Pescia. A decidere la sfida sono di fatto le prime due frazioni, con i gialloblu che approcciano con grande intensità scavando il solco al riposo lungo (20-48). Al rientro in campo la reazione locale prova ad accorciare le distanze, ma l’Abc può ormai permettersi di amministrare senza grandi patemi.

Prossimo impegno venerdì 3 aprile alle 11 al PalaBetti contro il Bcl Lucca.

Cestistica Audace Pescia – Abc Castelfiorentino 42-68

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Delli Carri, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Lucchesi, Asta, Fineschi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà

Parziali: 11-23, 9-25, 12-10, 10-10

UNDER 17 FEMMINILE

Sconfitta lontano da casa per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che a San Giovanni Valdarno cedono il passo alla Synergy per 50-24. Contro la prima della classe prosegue la stagione tutta in salita delle gialloblu, che di partita in partita mostrano comunque i progressi del lavoro in palestra: un campionato che si conferma impegnativo per il giovane gruppo castellano, ma che rappresenta al tempo stesso motore di crescita personale e di squadra.

Prossimo impegno sabato 11 aprile alle 15:30 al PalaGilardetti contro il Nico Basket.

Synergy Basket – Gialloblu Castelfiorentino 50-24

Tabellino: Murati 2, Zenarti 2, Hoxha 4, Latini 3, Dainelli 7, Jahelezi N. 4, Montanelli 2, Mancini, Jahelezi S. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

MINIBASKET

In campo nel weekend gialloblu i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Successo casalingo per gli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che proseguono la corsa in vetta alla classifica ai danni della Pallacanestro Agliana. Sorridono anche gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli: il gruppo Big si impone al PalaBetti sulla Laurenziana, mentre il gruppo Open espugna il parquet della Florence. Sconfitta nel mini derby esterno contro i cugini dell’Use Empoli per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, mentre gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini approfittano della settimana di riposo per un’amichevole casalinga contro il Costone Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino