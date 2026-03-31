Albero cade su auto parcheggiate davanti alla scuola di Pontorme, ferita una 57enne

Cronaca Empoli
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Albero cade su auto in sosta davanti alla scuola a Pontorme: ferita una 57enne, illeso un bambino. Intervento di VAB e vigili del fuoco

Un albero è caduto sulle auto parcheggiate nella frazione di Pontorme, in via Liguria, all’incrocio con via Emilia, davanti alla scuola Jacopo Carrucci.

Una donna di 57 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale San Giuseppe. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Da quanto appreso la donna era in auto con un bambino, che è rimasto illeso.

Secondo le prime informazioni, almeno due autovetture sono rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, oltre ai vigili del fuoco e la VAB di Limite per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.

 

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