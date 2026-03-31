Alluvioni, il Rotary rafforza la risposta sul territorio con nuovi strumenti operativi

Nel quadro delle iniziative di servizio promosse dal Rotary International, il District Grant rappresenta uno strumento concreto e flessibile per rispondere ai bisogni delle comunità locali. In tale ambito si colloca il progetto finalizzato alla fornitura di dotazioni essenziali per la gestione delle emergenze idrogeologiche, con particolare riferimento al rischio alluvionale, sempre più frequente anche nel nostro territorio.

La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è svolta nel corso della conviviale di giovedì 26 marzo 2026, organizzata dal Rotary Club Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del Cuoio, Club capofila del progetto, presso l’accogliente location del del ristorante “La casa rossa” di Ponte a Cappiano, momento di condivisione e confronto che ha visto una significativa partecipazione istituzionale e associativa. Erano presenti i Presidenti delle Pubbliche Assistenze di Santa Croce sull’Arno e San Miniato, il Presidente della Misericordia di Santa Croce sull’Arno, San Miniato e Fucecchio, rappresentanti dell’Associazione Carabinieri di Fucecchio e il Presidente della Fratellanza Popolare e Croce d’Oro di Grassina. Hanno inoltre preso parte all’incontro i Presidenti dei Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull’Arno, San Miniato e dell’E-Club, numerosi ospiti, e l’Assistente del Governatore Andrea Parisi in rappresentanza del Distretto 2071, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno istituzionale al progetto.

L’intervento progettuale ha come obiettivo principale il rafforzamento della capacità di risposta immediata da parte delle associazioni locali di protezione civile e del volontariato, attraverso la distribuzione di ShelterBox, unitamente a pompe idrovore e generatori di corrente.

La ShelterBox costituisce una soluzione completa per la sopravvivenza temporanea di un nucleo familiare colpito da calamità. Ogni unità è progettata per garantire riparo, sicurezza e autonomia nelle prime fasi successive all’emergenza, includendo tende ad alta resistenza, sistemi di purificazione dell’acqua, utensili di base e materiali per la vita quotidiana. Tale dotazione si rivela fondamentale per assicurare condizioni dignitose e sicure alle famiglie sfollate.

Parallelamente, la fornitura di pompe idrovore consente un intervento tempestivo nelle operazioni di svuotamento di locali allagati, contribuendo a limitare i danni a strutture pubbliche e private. I generatori di corrente, invece, garantiscono continuità energetica in situazioni di blackout, permettendo il funzionamento di apparecchiature essenziali e il mantenimento dei servizi di prima necessità.

Il progetto si distingue per un approccio integrato che unisce prevenzione, intervento e supporto alla popolazione. La collaborazione con le associazioni del territorio rappresenta un elemento chiave, in quanto consente di valorizzare competenze locali già consolidate e di assicurare una distribuzione efficace e mirata delle risorse.

Dal punto di vista istituzionale, l’iniziativa testimonia l’impegno del Rotary nel promuovere azioni concrete di solidarietà e sviluppo sostenibile, in linea con le aree di intervento prioritarie dell’organizzazione. Il District Grant, infatti, favorisce una progettualità partecipata e radicata nel territorio, rafforzando il legame tra i club e le comunità di riferimento.

In un contesto caratterizzato da crescenti criticità ambientali, investire in strumenti di prevenzione e risposta alle emergenze rappresenta una scelta strategica e responsabile. Attraverso questo progetto, il Rotary conferma il proprio ruolo di attore attivo nella costruzione di comunità più resilienti, capaci di affrontare con maggiore efficacia le sfide del presente e del futuro.

Fonte: Rotary Club Santa Croce sull'Arno Comprensorio del cuoio

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