Aperta per Pasqua e Pasquetta la mensa Emmaus della Misericordia di Empoli

La mensa Emmaus della Misericordia di Empoli, in via XI Febbraio, resta aperta: le porte non si chiudono neppure durante le festività pasquali. Grazie all’impegno instancabile di una decina tra volontari e volontarie il servizio sarà garantito sia a Pasqua sia per il Lunedì dell’Angelo.

“I nostri volontari – sottolinea David Manini, responsabile dell’area sociale della Misericordia di Empoli – hanno offerto la loro disponibilità e così ci siamo organizzati per poter dare continuità alle attività. Anche per la Santa Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo la nostra mensa sarà aperta a pranzo e servirà un pasto caldo: al momento tra i consumatori abituali e coloro che si sono già prenotati prevediamo di superare la cinquantina di porzioni. In programma un menù semplice adatto a tutti con lasagne al pesto, spezzatino con patate e, secondo le disponibilità, una fetta di colomba come dolce”.

Inoltre, alla mensa Emmaus saranno distribuiti, come di consueto ogni giovedì e sabato, i pacchi alimentari – circa venticinque alla settimana – che portano beni di prima necessità nelle case di coloro che ne hanno più bisogno. In occasione della Pasqua i pacchi saranno arricchiti con delle uova di cioccolato, donate con grande generosità da Kashi, titolare di un negozio di alimentari nel centro storico di Empoli.

La mensa Emmaus e la Misericordia di Empoli confidano nella solidarietà e nel sostegno di tutta la cittadinanza. Chi desidera contribuire può farlo attraverso donazioni di alimenti o contributi economici: ogni gesto è prezioso per continuare a garantire un sostegno concreto e quotidiano a famiglie, anziani e persone in difficoltà.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa