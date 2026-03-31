Arteterapia, concluso il corso a Montespertoli. Ora il 'Circo Ipotetico'

Si è concluso presso la Biblioteca comunale Ernesto Balducci di Montespertoli il progetto "Crescere con l'Arte", ciclo di sei incontri pratici di arteterapia condotto da Arteterapia Empoli con le arteterapeute Ketty Galli e Monica Sarandrea. L'iniziativa, realizzata con il sostegno del Comune di Montespertoli, della Confraternita di Misericordia di Montespertoli e dell'Associazione Incontriamoci al Parco, ha coinvolto complessivamente tredici bambine e bambini tra i 6 e i 13 anni , suddivisi in due gruppi. Tra loro anche minori con diverse fragilità, per i quali il laboratorio ha rappresentato uno spazio accogliente e inclusivo di espressione e relazione.

Gli appuntamenti a cadenza settimanale hanno delineato un percorso esperienziale centrato sulla libera espressione attraverso il processo creativo. L'utilizzo di materiali diversi – matite, inchiostri, pittura ad acqua e creta – ha consentito ai partecipanti di esplorare le proprie emozioni, sviluppare modalità espressive personali e iniziare a costruire un senso di fiducia e condivisione. Il gruppo è stato inteso come spazio protetto, capace di sostenere ciascun bambino nel rispetto dei tempi e delle esigenze individuali.

Nel corso degli incontri si è osservata una progressiva crescita della sicurezza espressiva e della voglia di partecipare. Un principio fondante dell'arteterapia, ricordano le professioniste, è proprio questo: l'espressione si libera quando non è gravata da aspettative legate al risultato estetico. Diminuisce l'ansia, cresce la serenità, si rafforza l'autostima.

Il riscontro da parte delle famiglie è stato unanimemente positivo, con i giovani partecipanti che avrebbero desiderato proseguire il percorso, confermando l'importanza di creare contesti educativi in cui l'arte possa diventare strumento di crescita, ascolto e relazione.

Il programma di Incontriamoci al Parco prosegue con il Circo

L'energia creativa non si ferma. L'Associazione Incontriamoci al Parco – insieme al Comune di Montespertoli e alla Confraternita di Misericordia – porta nel paese i Laboratori di Circo Ipotetico, con cinque appuntamenti presso la Scuola secondaria di I grado Renato Fucini (Via G. Verdi 15): il 20, 23, 27 e 30 aprile e il 14 maggio.

I laboratori sono articolati in due fasce d'età: dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini e le bambine dai 6 agli 11 anni, dalle 17.45 alle 18.45 per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 17 anni. Il gran finale è previsto per il 17 maggio dalle ore 16.00 in Piazza del Popolo, con un Laboratorio di Circo in Piazza aperto a tutta la cittadinanza.

I laboratori sono aperti e accessibili a tutte le persone. Per iscrizioni e informazioni è possibile scrivere a spazioipotetico@gmail.com oppure contattare il numero 3420505405.