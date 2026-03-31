Auto si ribalta in un fosso: incidente mortale a Venturina

Un uomo di 76 anni è morto a Venturina, nel comune di Campiglia Marittima, in un incidente d'auto. La vettura è uscita dalla strada e si è ribaltata in un fosso, l'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori inviati dal 118, che hanno lavorato per estrarre il conducente dall'abitacolo. Le condizioni sono apparse fin da subito gravi: era già in arresto cardiaco al momento dell'arrivo dei sanitari. Nonostante i tentativi, è stato constatato il decesso del 76enne. Sono in corso accertamenti per capire le cause che hanno portato all'incidente.

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