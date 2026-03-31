Il primo ballerino del San Francisco Ballet in scena a Peccioli per la donazione di sangue e midollo

Cultura Peccioli
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Francesco Gabriele Frola

Lo spettacolo tra cultura e solidarietà con Francesco Gabriele Frola, mercoledì 24 giugno sul palco dell'anfiteatro Fonte Mazzola

Dopo gli eventi "Schiaccianoci - il balletto per la donazione di sangue e di midollo", l'associazione Handling - Cultura in giro ha in programma un nuovo spettacolo con la stessa finalità.

"Gli eventi natalizi del 2023 e del 2024 - ha spiegato Francesca Masi, la presidente di Handling - hanno avuto un grande successo: circa 40 nuovi donatori di midollo e tantissimi nuovi donatori di sangue". Gli spettacoli hanno avuto anche un grande riscontro di pubblico con circa 1300 presenze nelle tre repliche al Teatro Era di Pontedera.

Ora, due anni dopo, è arrivato il momento di fare un salto di qualità. Come? Con una platea più grande, l'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli e con un ospite d'onore internazionale: il primo ballerino del San Francisco Ballett, Francesco Gabriele Frola.

Dunque "Cenerentola - Il balletto per la donazione di sangue e midollo" è in programma mercoledì 24 giugno alle 21,15, all’anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli.

Francesco Gabriele Frola

"Vivo negli Stati Uniti – ha detto Frola - ma per me è un onore e un piacere tornare in Italia, a Peccioli, per partecipare a un evento così importante sulla donazione. Ci vediamo mercoledì 24 giugno!".

"Il nostro appello è ai giovani e agli adulti - ha sottolineato Danila Pappalardo, responsabile del centro trasfusionale Pontedera-Volterra - Le donazioni di sangue a Pontedera, in Valdera e in Valdicecina sono in calo, perché manca il ricambio generazionale, ma manca soprattutto un’adeguata cultura della donazione. L’evento Cenerentola è una buona occasione per avvicinare nuove persone a questo importante gesto di solidarietà".

L’evento è organizzato dell’associazione Handling – Cultura in giro APS, con il contributo del Sistema Peccioli.

I biglietti sono già disponibili su VivaTicket da oggi, 31 Marzo.

Fonte: Ufficio stampa

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