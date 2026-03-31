Barberino Tavarnelle premiato con il titolo di Comune Plastic Free

Barberino Tavarnelle, libera dalla plastica! Il cambiamento nel rispetto per l’ambiente e nella corretta gestione dei rifiuti è possibile. Lo dimostra il territorio di Barberino Tavarnelle che sul piano istituzionale continua a offrire un esempio ‘pubblico’ e fare la propria parte, impegnata da anni ad adottare e stimolare percorsi e pratiche virtuose, ad attivare servizi e realizzare interventi concreti orientati alla riduzione della plastica e alla differenziazione di qualità.

Per il suo cammino in crescita verso la tutela del patrimonio ambientale ed in particolare l’azione di contrasto all’inciviltà e la valorizzazione delle politiche di sostenibilità, il Comune di Barberino Tavarnelle ha ottenuto la sua prima tartaruga green. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco David Baroncelli, è una delle cinque realtà toscane, insieme a Vicopisano, Massa Marittima, Pisa e Follonica, che si sono aggiudicate il titolo di Comuni Plastic Free, premiati alcuni giorni fa nella capitale da Plastic Free, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica.

“Siamo davvero felici – dichiara il sindaco David Baroncelli - di essere stati selezionati e premiati per l’impegno nella lotta contro l'abbandono dei rifiuti, la promozione di comportamenti sostenibili e la gestione virtuosa del territorio. Continueremo ad investire nel dialogo con la comunità, nell’attività di sensibilizzazione e di informazione rivolta alle nuove generazioni e nella costruzione di una rete culturale che aumenti la consapevolezza sulle tematiche ambientali coinvolgendo le associazioni e il mondo della scuola”.

“Si tratta di un premio di rilievo a livello nazionale – aggiunge l’assessora all’Ambiente Elena Borri - che sottolinea quanto importante sia il contributo di ciascuno, siamo convinti che la somma dei gesti compiuti individualmente rappresenti la vera forza che può davvero determinare un cambio di rotta nelle politiche ambientali. Il titolo di “Comune Plastic free” è un riconoscimento che dedichiamo alla nostra comunità senza la quale non sarebbe possibile il raggiungimento di un obiettivo così alto di cui beneficerà l’intero territorio”.

La valutazione dell’organizzazione di volontariato nazionale si basa su venti criteri che spaziano dalla presenza di strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), alla riduzione della plastica monouso nelle sedi pubbliche, fino alla collaborazione concreta con l’associazione e all’impegno nella sensibilizzazione della cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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