Tra strade, giochi e luci cantieri aperti a Empoli da Serravalle al Pozzale

Prosegue di gran lena il lavoro degli uffici e dei tecnici comunali per le manutenzioni sul territorio, dal centro alle frazioni. Dopo l'inaugurazione di sabato 28 marzo in via Pier della Francesca di una nuova area giochi fruibile per tutti i residenti, non si arrestano le opere manutentive. A darne conto in un sopralluogo è l'assessore Simone Falorni, delegato a Lavori Pubblici, Manutenzioni e Piano Frazioni e Quartieri.

"Siamo soddisfatti del prosieguo dei lavori su tutto il territorio e abbiamo avuto dei feedback positivi per tanti lavori in corso come da Piano Frazioni e Quartieri. È un lavoro di programmazione puntuale con tante richieste calendarizzate, per questo ringrazio i nostri uffici per continuare da tempo queste piccole ma significative opere per la nostra città".

ASFALTATURE - È stato ricostruito per intero il marciapiedi di via Ghiberti, in zona Santa Maria. Ripreso invece il 'tappetino' del marciapiede di via Vecellio, anch'essa a Santa Maria. Il prossimo intervento riguarderà i marciapiedi di via Adda a Serravalle, già interessato da interventi per l'illuminazione pubblica.

AREE GIOCHI - I lavori sono in corso al Parco di Pozzale per installare una nuova area giochi, rimuovendo le vecchie attrezzature e sistemando anche le panchine esistenti.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Sono conclusi i lavori di potenziamento dell'illuminazione del parco dentro le mura di Pontorme, adesso pienamente sfruttabile anche in notturna in vista dell'estate. Dopo la chiusura dei lavori di potenziamento dell'illuminazione su viale Boccaccio in zona Ospedale, sono attesi interventi puntuali al Parco di Pagnana con maggiori punti luce, nella zona della chiesa di Pontorme e nelle aree verdi di Ponzano.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa