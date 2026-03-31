Controlli su logistica, tessile e moda nel Fiorentino: sospese 22 attività, sequestrati oltre 2mila prodotti

Cronaca Toscana
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Il Gruppo di lavoro interistituzionale intensifica le ispezioni, rilevando irregolarità su lavoro nero, sicurezza e merce contraffatta

Proseguono le attività del Gruppo di lavoro interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive nei settori della logistica, del tessile e della moda, istituito nel 2023 nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinato dalla Prefettura di Firenze.

Nei primi mesi del 2026, le ispezioni interforze hanno coinvolto la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Centro e l’Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze, permettendo di controllare 61 imprese e identificare 174 persone.

I controlli hanno evidenziato diffuse irregolarità nell’impiego della manodopera e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igiene, con conseguente adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Nel dettaglio, nel 2026 sono state disposte 22 sospensioni di attività imprenditoriali per lavoro nero, mentre 21 lavoratori irregolari sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze per gli adempimenti di legge.

Durante le operazioni è stata anche accertata la presenza di merce contraffatta: sequestrate 364 borse e 2.038 accessori recanti marchi di note maison del lusso, risultati falsificati.

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