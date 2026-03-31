La guardia di finanza controlla i distributori pisani: trovate tre irregolarità

In un periodo in cui il prezzo del carburante sale, la guardia di finanza entra in azione e controlla i distributori a Pisa. Tre di questi, in particolare, hanno catturato l'attenzione delle fiamme gialle e sono stati sanzionati.

I finanzieri hanno individuato situazioni di irregolarità nei confronti di due distributori stradali per l’omessa comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di prodotto energetico. "Gli impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 51 della Legge 99/2009, attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti” del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), comunicano con cadenza almeno settimanale, ciò al fine di poter monitorare i prezzi praticati" si legge in una nota.

Inoltre, nei confronti di un ulteriore distributore vicino a Cisanello, è stata accertata la mancata esposizione in modo visibile dalla carreggiata stradale dei prezzi dei carburanti praticati al consumo. All’esito dei controlli, ai gestori dei distributori, è stata irrogata una sanzione amministrativa.

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