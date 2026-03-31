Donato un nuovo ecografo all’ospedale San Jacopo di Pistoia

Un nuovo importante gesto di generosità a sostegno dell’ospedale. Grazie alla donazione dell’imprenditore pistoiese Silvano Checchi e della sua famiglia, il San Jacopo si è dotato di un nuovo ecografo, il secondo donato alla struttura a partire dal 2024.

Il signor Checchi attraverso le sue aziende aveva infatti già sostenuto l’ospedale con la donazione di un primo ecografo destinato al Pronto Soccorso, contribuendo a potenziare la diagnostica ecografica di base del reparto. L’ecografia rappresenta oggi una pratica diagnostica sempre più diffusa: si tratta di un esame rapido, non invasivo e fondamentale per la prima valutazione di un’ampia fascia di pazienti che accedono al Pronto Soccorso.

Il secondo strumento, che presenta caratteristiche analoghe al primo, sarà invece utilizzato in modo flessibile all’interno dell’ospedale e potrà supportare al bisogno le attività diagnostiche in diversi settori della struttura.

“Desidero esprimere, a nome di tutta la direzione e dei professionisti dell’ospedale, la nostra gratitudine al signor Checchi e alla sua famiglia per questo gesto di grande attenzione verso la sanità pubblica - dichiara la direttrice sanitaria di presidio, dott.ssa Lucilla Di Renzo - Iniziative di questo tipo testimoniano l’importanza e la sinergia tra comunità e istituzioni a beneficio dei nostri pazienti”.

Fonte: Ausl Toscana Centro