Festival della storia e della filosofia, a Ponsacco si parla di USA

Sarà il Teatro Odeon di Ponsacco ad ospitare, sabato 11 aprile 2026, la seconda edizione del Festival della storia e della filosofia, dedicata al tema “Gli Stati Uniti e il mondo: storia, politica, società e ruolo dell’America a 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza”. Un’intera giornata di incontri, a ingresso libero, che riunisce studiosi, accademici e analisti per offrire strumenti di lettura sul passato e sul presente della potenza americana e sugli equilibri internazionali.

La giornata si aprirà alle ore 9.45 con i saluti istituzionali del sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini e del presidente del circolo Filippo Mazzei Massimo Balzi.

Alle ore 10.00 Elia Morelli (Università di Pisa; Domino) terrà l’intervento “La rivoluzione americana ieri e oggi: libertà, democrazia, impero”, proponendo una lettura delle radici storiche e delle trasformazioni del modello statunitense.

Alle ore 11.00 Alberto Mario Banti (Università di Pisa) affronterà il tema “Miti e contromiti degli Stati Uniti tra gli anni ’50 e ’70”, analizzando l’immaginario americano e le sue contraddizioni nel secondo Novecento.

Alle ore 12.00 Alessandro Volpi (Università di Pisa) interverrà su “Dazi e sanzioni: il sistema finanziario internazionale americano, il mito del dollaro e la crisi della globalizzazione”, offrendo una riflessione sulle dinamiche economiche globali e sul ruolo della finanza statunitense.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, Pietro Mattonai (Domino) proporrà “Stati Uniti e Vaticano: gli imperi paralleli”, approfondendo il rapporto tra potere politico e dimensione religiosa.

Alle ore 16.00 Giuseppe De Ruvo (Limes) interverrà con “L’oligarchia capitalistica dei tecnovassalli e la corsa all’Intelligenza artificiale: la nuova frontiera tecnologica americana”, concentrandosi sulle trasformazioni tecnologiche e sui nuovi equilibri di potere.

Alle ore 17.30 Andrea Borelli (Università di Pisa), Flavia Lucenti (Luiss) e Simone Paoli (Università di Pisa) dialogheranno con Elia Morelli sul tema “America, Russia, Cina ed europei nella rivoluzione geopolitica mondiale”, offrendo una visione complessiva degli scenari internazionali contemporanei.

«Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza su temi di grande attualità — sottolinea il sindaco Gabriele Gasperini —. Portare a Ponsacco studiosi e relatori di alto livello significa offrire strumenti utili per comprendere le trasformazioni in atto nel mondo e rafforzare il ruolo della cultura come spazio di conoscenza e partecipazione».

«Stiamo vivendo un periodo di transizione negli equilibri planetari prodotto dalla crisi del cosiddetto ordine internazionale – afferma Elia Morelli, curatore della giornata –. L’evento intende indagare i momenti cruciali nella storia degli Stati Uniti per poi concentrarsi sulle dinamiche presenti. Riflettere insieme sull’identità socio-culturale e il ruolo geopolitico di Washington è fondamentale, perché la sua traiettoria sarà decisiva nel delineare il futuro dell’America e del mondo».

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ponsacco e realizzata in collaborazione con l’Accademia dei Fortificati, con il patrocinio di Regione Toscana, Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (CFS), con la collaborazione del Circolo Filippo Mazzei, dell’Associazione The Thing, della rivista La Fionda e della Libreria Carrara. Informazioni: info@accademiadeifortificati.it.

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