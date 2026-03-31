Francesca Chiaromonte eletta nuova Fellow dell'American Association for the Advancement of Science

Francesca Chiaromonte, professoressa ordinaria di Statistica presso l’Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stata eletta Fellow dell’American Association for the Advancement of Science (AAAS), la più grande società scientifica generalista al mondo, editrice della rivista Science. Il titolo di Fellow viene conferito in riconoscimento di contributi straordinari al progresso della scienza e della comunità. Chiaromonte è una tra i pochissimi italiani tra i 449 nuovi Fellows nella coorte del 2025.

“Sono molto onorata di ricevere questo riconoscimento, che rappresenta per me una conferma importante di un percorso scientifico costruito nel corso di decenni in cui i dati sono diventati sempre più abbondanti, complessi e essenziali alla ricerca scientifica” commenta Chiaromonte. “Il mio lavoro si è concentrato sullo sviluppo di metodologie statistiche in stretto dialogo con diversi ambiti applicativi; proprio grazie ad una interazione continua tra metodi e applicazioni, ho potuto contribuire alla ricerca biomedica, alle scienze ‘omiche’, allo studio degli impatti socio-economici del cambiamento climatico”.

Francesca Chiaromonte è stata eletta Fellow della AAAS nella sezione Statistica, ‘per eminenti contributi nel campo della statistica, nello sviluppo di metodi per l'analisi di dati complessi, strutturati e di grandi dimensioni, e nella loro applicazione nelle scienze biomediche e sociali’. Chiaromonte, che ha conseguito una laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università di Roma La Sapienza e un dottorato di ricerca in Statistica presso l’Università del Minnesota, è già Fellow della American Statistical Association dal 2016 e dell’Institute of Mathematical Statistics dal 2022. Attualmente ricopre il ruolo di coordinatore scientifico del Dipartimento di Eccellenza l’EMbeDS (Economics, Management and Law in the era of Data Science) presso la Scuola Superiore Sant’Anna, ed è la Dorothy Foehr Huck and J. Lloyd Huck Chair in Statistics for the Life Sciences presso la Pennsylvania State University.

“Questo riconoscimento è la coronazione di una eccezionale carriera scientifica, siamo orgogliosi di Francesca e del suo contributo alle attività di ricerca e formazione della Scuola” commenta Andrea Roventini, Direttore dell’Istituto di Economia del Sant’Anna. “La sua elezione a Fellow della AAAS premia l’investimento della Scuola nel reclutamento di profili internazionali, e nello sviluppo di una massa critica nelle scienze dei dati attraverso il Dipartimento d’Eccellenza”.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

Notizie correlate