Furti in Garfagnana, fermato 32enne con katana, droga e strumenti da scasso

Attività di prevenzione contro i furti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, che hanno denunciato un uomo straniero di 32 anni sorpreso in atteggiamenti sospetti durante un controllo notturno nella Media Valle.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi strumenti da scasso, tra cui un set completo di grimaldelli, cacciaviti, attrezzi multiuso, un frangivetro e un martello, oltre a un proiettile.

La posizione dell’uomo si è aggravata ulteriormente per il possesso di armi improprie, tra cui una katana e una mazza da baseball, nonché di una dose di metanfetamine.

Il 32enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per possesso di oggetti atti allo scasso e porto abusivo di armi, mentre per la droga è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Sono inoltre in corso le procedure amministrative per l’adozione di misure di prevenzione volte a impedirne il ritorno nell’area.

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