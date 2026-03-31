In corso lo studio geologico a Le Grotte a Montelupo

Il versante de Le Grotte è un’area particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico, che in occasione di eventi atmosferici intensi ha mostrato criticità legate alla stabilità del terreno. Per questo l’Amministrazione comunale di Montelupo ha avviato un approfondimento tecnico finalizzato a verificare le condizioni dell’area e a individuare eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza.

Nei mesi scorsi è stato affidato uno studio geologico di dettaglio, indispensabile per valutare lo stato del versante e propedeutico alla definizione di possibili opere di consolidamento e regimazione delle acque superficiali.

L’incarico comprende indagini a supporto del Piano Operativo Comunale e un’analisi approfondita del tratto che sovrasta la zona urbanizzata compresa tra vicolo Sinibaldi, via Fermi, via Pacinotti, via Galilei e la SP 12 Val di Pesa, già interessata in passato da fenomeni di instabilità.

Tra le attività previste rientrano la verifica delle condizioni di stabilità del versante, lo studio del sistema di deflusso delle acque e la definizione delle eventuali opere necessarie per ridurre il rischio idrogeologico e garantire maggiore sicurezza alle aree abitate.

L’intervento si inserisce tra le azioni previste dal programma di mandato.

«L’avvio di questo studio rappresenta un passaggio tecnico importante che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza del territorio. — dichiara il sindaco, Simone Londi — Con questo atto diamo concreta attuazione agli impegni assunti nel programma di mandato: procediamo per fasi, partendo da un approfondimento tecnico finalizzato a verificare le condizioni dell’area. La sicurezza dei cittadini e la cura del territorio restano una priorità dell’amministrazione».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa