Guasto a Pontedera, tecnici di Acque al lavoro

Acque comunica che a seguito di un guasto sulla rete idrica nel comune di Pontedera, verificatosi nella tarda serata di ieri, oggi, martedì 31 marzo, sono in corso mancanze d’acqua nelle vie Hangar, Rinaldo Piaggio (dal civico 11 fino alla rotatoria con via Hangar), e nel primo tratto di via XXIV Maggio fino al sottopasso. I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 14: potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa