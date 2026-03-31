Incendio in una conceria a Castelfranco di Sotto: nessun ferito

Cronaca Castelfranco di Sotto
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Le fiamme si sono propagate da un impianto di aspirazione posto all'esterno dell'azienda. In accertamento le cause del rogo

Incendio a Castelfranco di Sotto intorno alle 14.38 in una conceria in via della Robinia. Secondo quanto appreso, le fiamme si sono propagate da un impianto di aspirazione posto all'esterno dell'azienda.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha estinto l'incendio e messo in sicurezza l’area. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento e, fortunatamente, non si registrano feriti.

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