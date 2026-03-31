Scontro in Fi-Pi-Li tra Montopoli e Pontedera: c'è un morto

Cronaca Montopoli in Val d'Arno
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Un grave incidente è avvenuto in Fi-Pi-Li tra Montopoli in Val d'Arno e Pontedera in direzione mare. Una persona di sessanta anni è deceduta nel sinistro. Lo scontro è avvenuto verso le 9.15 di oggi, martedì 31 marzo.

Non è nota la dinamica dell'incidente ma si sa che sono rimasti coinvolti in un tamponamento due autovetture, un furgone, una moto e un autoarticolato. Il traffico fin da subito si è rallentato. Sono intervenuti i soccorsi, tra cui Pegaso, e i vigili del fuoco oltre alla polizia stradale. L'elisoccorso ha portato in codice rosso a Firenze una persona ferita, ma non in pericolo di vita.

Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti e gli ha consegnati al personale sanitario. Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona. Altri due feriti sono stati portati in codice verde a Empoli.

La superstrada è rimasta bloccata con tre chilometri di coda e con uscita obbligatoria a Montopoli in direzione ovest.

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