Incidente tra auto e moto a Fucecchio, grave un 54enne

Grave incidente tra una moto e un’auto nel tardo pomeriggio a Fucecchio con un motociclista di 54 anni rimasto gravemente ferito nello scontro. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19 sulla SP 11.

Il motociclista è stato trovato incosciente all’arrivo dei sanitari. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Da quanto appreso l'uomo ha riportato politraumi e un trauma cranico.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Notizie correlate