Keu, prosciolta Maila Famiglietti: "Anni difficili, ma da me massima trasparenza"

Sono giorni in cui si torna a parlare dell'inchiesta Keu. Come per l'ex sindaca santacrocese Giulia Deidda, anche per Maila Famiglietti è stato disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Ai tempi Famiglietti era presidente dell'Associazione Conciatori, negli anni ha poi cambiato carica e settore. La stessa Famiglietti ha scritto una riflessione personale dopo le ultime notizie, di seguito le sue parole.

In relazione al procedimento penale che mi ha coinvolta, accolgo con soddisfazione la decisione dell’Autorità giudiziaria che ha disposto il non luogo a procedere nei miei confronti perché il fatto non sussiste.

Questo esito conferma in modo chiaro la mia totale estraneità ai fatti contestati e l’inesistenza del reato di associazione a delinquere ipotizzato nel corso delle indagini.

Sono stati cinque anni difficili, che hanno indubbiamente segnato la mia vita personale e professionale, durante i quali ho tuttavia sempre mantenuto piena fiducia nell’operato dei Giudici e della Magistratura, certa che la verità sarebbe emersa.

Nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione Conciatori, il mio operato è sempre stato improntato alla massima trasparenza, correttezza e pieno rispetto della legge. Ho agito esclusivamente nell’interesse di un comparto produttivo composto da imprenditori seri e responsabili, del tutto estranei a qualsiasi collegamento con contesti illeciti.

La decisione del GUP di Firenze ha finalmente ristabilito la verità su una realtà che rappresenta un’importante risorsa economica e occupazionale per il territorio.

Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento ai miei legali, Avv. Olivia Nati e Avv. Martina Gelichi, per la professionalità, la competenza e il costante supporto dimostrati nel corso dell’intero procedimento.

Confido che questa decisione permetta di ristabilire una corretta percezione dei fatti e di restituire serenità a tutte le persone e alle realtà coinvolte.