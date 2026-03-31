La Lega torna in piazza a Fucecchio per parlare di Sicurezza

Politica e Opinioni Fucecchio
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La Lega torna in piazza a Fucecchio dopo il recente referendum sulla riforma della giustizia, che nel territorio ha visto il “Sì” superare il 49%, risultato definito tra i migliori nell’area della Città Metropolitana di Firenze. L’iniziativa è in programma per domani, 1° aprile 2026, dalle 9.30 alle 13, con una postazione in piazza XX Settembre, in occasione del mercato settimanale.

L’obiettivo dichiarato è quello di ristabilire un contatto diretto con i cittadini e affrontare i temi ritenuti prioritari dal partito: sicurezza, sviluppo e benessere della comunità locale. Così il segretario della sezione comunale Marco Cordone: "Torniamo in piazza per riprendere quel contatto diretto con i cittadini che è una costante del nostro lavoro sul territorio e sentiamo che la gente ci dà fiducia. Torniamo in piazza per parlare di Sicurezza con il nostro MANIFESTO PER LA SICUREZZA IN 8 PUNTI; torniamo in piazza perché i cittadini delle nostre Comunità, il Capoluogo e le Frazioni, hanno diritto a vivere una vita attiva e serena e perché non c'è Libertà senza Sicurezza; torniamo in piazza per un sviluppo adeguato di Fucecchio; torniamo in piazza perché i cittadini del Comune che ha dato i natali a Indro Montanelli per affermare a chiare note che i cittadini di Fucecchio pretendono di più da chi li amministra ed il nostro ruolo è quello di pungolare gli attuali amministratori comunali. Fucecchio è un Comune importante della nostra Toscana che fa da cerniera tra la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Pisa. Torniamo in piazza perché in primis, perseguiamo il bene della nostre Comunità ".

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