Le votazioni in Consiglio comunale a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri (lunedì 30 marzo 2026) nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. L’assemblea, come sempre, è stata seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

 

Di seguito gli esiti delle votazioni.

 

Si parte dalle delibere:

 

4. Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, la delibera è stata approvata con voti favorevoli 12 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; voti contrari 3 di Fratelli d’Italia e Empoli del fare e 3 voti di astensione dei gruppi Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

 

5. Programma triennale opere pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 - 1^ variazione per l'annualità 2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023. La delibera è stata approvata con voti favorevoli 13 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 7 voti contrari di Fratelli d’Italia, Empoli del fare, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle.

 

6. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Secondo aggiornamento. La delibera è stata approvata con voti favorevoli 15 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 5 voti contrari di Fratelli d’Italia, Empoli del fare, Centrodestra per Empoli e 3 voti di astensione di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle.

 

7. Approvazione della convenzione per il servizio ICT tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e il Comune di Empoli – 2026/2029. La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 4 voti contrari di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centrodestra per Empoli e 4 voti di astensione di Fratelli d’Italia e Empoli del fare.

 

8. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico. La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 1 voto contrario di Empoli del fare e 7 voti di astensione di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Centrodestra per Empoli.

 

Dopo l’illustrazione delle delibere e la loro votazione, l’assemblea è passata poi alla presentazione delle Mozioni. È stata illustrata la mozione del punto 10 dell’ordine del giorno (la mozione al punto 9 è stata rinviata) presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato.

La mozione è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli; 6 voti contrari di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli e 1 voto di astensione di Movimento 5 Stelle.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
31 Marzo 2026

Aperta per Pasqua e Pasquetta la mensa Emmaus della Misericordia di Empoli

La mensa Emmaus della Misericordia di Empoli, in via XI Febbraio, resta aperta: le porte non si chiudono neppure durante le festività pasquali. Grazie all’impegno instancabile di una decina tra volontari e [...]

Empoli
Attualità
31 Marzo 2026

Tra strade, giochi e luci cantieri aperti a Empoli da Serravalle al Pozzale

Prosegue di gran lena il lavoro degli uffici e dei tecnici comunali per le manutenzioni sul territorio, dal centro alle frazioni. Dopo l'inaugurazione di sabato 28 marzo in via Pier [...]

Vinci
Attualità
30 Marzo 2026

Empoli per la Pace sostiene il conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a Vinci

"Il Comitato Empoli per la Pace sostiene la necessità di conferire la cittadinanza onoraria alla Relatrice Speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, nel maggior numero possibile di comuni. Domani, [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina