Le votazioni in Consiglio comunale a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri (lunedì 30 marzo 2026) nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41. L’assemblea, come sempre, è stata seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito gli esiti delle votazioni.

Si parte dalle delibere:

4. Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, la delibera è stata approvata con voti favorevoli 12 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; voti contrari 3 di Fratelli d’Italia e Empoli del fare e 3 voti di astensione dei gruppi Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

5. Programma triennale opere pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 - 1^ variazione per l'annualità 2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023. La delibera è stata approvata con voti favorevoli 13 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 7 voti contrari di Fratelli d’Italia, Empoli del fare, Centrodestra per Empoli, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle.

6. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. Secondo aggiornamento. La delibera è stata approvata con voti favorevoli 15 del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 5 voti contrari di Fratelli d’Italia, Empoli del fare, Centrodestra per Empoli e 3 voti di astensione di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle.

7. Approvazione della convenzione per il servizio ICT tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e il Comune di Empoli – 2026/2029. La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 4 voti contrari di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centrodestra per Empoli e 4 voti di astensione di Fratelli d’Italia e Empoli del fare.

8. Regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico. La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra; 1 voto contrario di Empoli del fare e 7 voti di astensione di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Centrodestra per Empoli.

Dopo l’illustrazione delle delibere e la loro votazione, l’assemblea è passata poi alla presentazione delle Mozioni. È stata illustrata la mozione del punto 10 dell’ordine del giorno (la mozione al punto 9 è stata rinviata) presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato.

La mozione è stata approvata con 15 voti favorevoli del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli; 6 voti contrari di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli e 1 voto di astensione di Movimento 5 Stelle.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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