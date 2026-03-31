Libri, a Cavallano incontro con Nadia Terranova

La lettura come occasione di incontro, confronto e costruzione di comunità. È con questo spirito che il Circolo di Cavallano ripropone, per il terzo anno consecutivo, la rassegna letteraria “Se una notte d’inverno un lettore”, un progetto che negli anni ha contribuito a rafforzare il ruolo del circolo come presidio culturale attivo sul territorio.

L’edizione 2026 si concentrerà in un unico appuntamento, in programma venerdì 11 aprile alle ore 21:30, che vedrà protagonista la scrittrice Nadia Terranova, tra le voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea. L’autrice presenterà il suo ultimo romanzo “Quello che so di te” (Guanda, 2025), finalista al Premio Strega 2025.

Il libro affronta temi profondi e universali, come la memoria familiare, la maternità e i rapporti tra le generazioni, restituendo un racconto intenso in cui la dimensione privata si intreccia con quella collettiva. La scrittura di Terranova si distingue per la capacità di dare forma a ciò che spesso resta non detto, esplorando con sensibilità i legami e le fratture che attraversano le storie familiari.

Durante la serata, l’autrice dialogherà con Simona Pacini, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire i contenuti del romanzo e il percorso creativo che lo ha generato.

La rassegna si inserisce in un più ampio percorso portato avanti dal Circolo di Cavallano negli ultimi anni, volto a promuovere la lettura come strumento di socialità e crescita condivisa. In questa direzione va anche la recente attivazione, presso il circolo, di un punto prestito collegato alla biblioteca comunale di Casole d’Elsa, che consente ai cittadini di accedere più facilmente ai libri e ai servizi bibliotecari. Accanto a questo, è attivo un gruppo di lettura che riunisce appassionati e curiosi, creando occasioni di scambio e partecipazione attorno ai libri.

L’iniziativa dell’11 aprile è organizzata dal Circolo di Cavallano con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa e in collaborazione con l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio e la Pro Loco di Casole d’Elsa, a testimonianza di una rete di realtà locali impegnate nella valorizzazione della cultura.

L’ingresso è gratuito.

Fonte: Ufficio stampa