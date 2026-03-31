Modifiche alla viabilità a Certaldo per lavori su via De Amicis

Front Office Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, a seguito di un intervento urgente sul nodo idrico situato all’incrocio tra via De Amicis, via Cavour e via Lenzoni, si renderanno necessarie temporanee modifiche alla viabilità.

I lavori, a cura di Acque SpA, saranno effettuati dal 1° aprile 2026 a partire dalle ore 9.00 fino al 3 aprile 2026, e comunque fino al termine degli interventi.

Nel dettaglio, è prevista:

la chiusura totale al traffico veicolare di via De Amicis nel tratto compreso tra via Gramsci e via Lenzoni/via Cavour;

l’inversione del senso di marcia in via Gramsci e via Lenzoni;

l’introduzione di obblighi di svolta e percorsi alternativi, opportunamente segnalati;

il divieto di sosta in alcuni tratti di via Gramsci e via Battisti.

Sarà comunque garantita la possibilità di raggiungere via Cavour e la parte alta di via De Amicis attraverso percorsi alternativi.

L’intervento, non rinviabile, è finalizzato al miglioramento della rete idrica e alla sicurezza del servizio.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, scusandosi per i disagi arrecati.

 

 

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Certaldo
Front Office
18 Marzo 2026

Si trasferiscono sportello sociale e punto informativo per cittadini stranieri a Certaldo

A partire da lunedì 23, lo sportello sociale e il punto informativo per cittadini stranieri saranno trasferiti dalla sede di Piazza Boccaccio a Certaldo alla nuova sede di Borgo Garibaldi, 37. Il ricevimento [...]

Certaldo
Front Office
16 Marzo 2026

Referendum, le info da Certaldo sul voto

Il Comune di Certaldo informa tutti i cittadini che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, lo Sportello Unico – Ufficio Elettorale (Borgo Garibaldi, 37) effettuerà i seguenti orari di apertura straordinaria per il rilascio delle tessere [...]

Certaldo
Front Office
13 Marzo 2026

Chiusura del Ponte sull'Elsa, rivisti gli orari della navetta

La Città Metropolitana ha rivisto gli orari del servizio di bus navetta sostitutivo attivato a seguito della chiusura del ponte di Certaldo, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti per pendolari [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina