Modifiche alla viabilità a Certaldo per lavori su via De Amicis

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che, a seguito di un intervento urgente sul nodo idrico situato all’incrocio tra via De Amicis, via Cavour e via Lenzoni, si renderanno necessarie temporanee modifiche alla viabilità.
I lavori, a cura di Acque SpA, saranno effettuati dal 1° aprile 2026 a partire dalle ore 9.00 fino al 3 aprile 2026, e comunque fino al termine degli interventi.
Nel dettaglio, è prevista:
la chiusura totale al traffico veicolare di via De Amicis nel tratto compreso tra via Gramsci e via Lenzoni/via Cavour;
l’inversione del senso di marcia in via Gramsci e via Lenzoni;
l’introduzione di obblighi di svolta e percorsi alternativi, opportunamente segnalati;
il divieto di sosta in alcuni tratti di via Gramsci e via Battisti.
Sarà comunque garantita la possibilità di raggiungere via Cavour e la parte alta di via De Amicis attraverso percorsi alternativi.
L’intervento, non rinviabile, è finalizzato al miglioramento della rete idrica e alla sicurezza del servizio.
L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti, scusandosi per i disagi arrecati.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
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