Montespertoli 'gemella' di Neustadt: il legame entra nelle scuole

Accompagnati dalle professoresse Simona Gracci, Maria Cristina Pieri e Eleonora Danesi, gli studenti sono stati accolti con grande calore dalle famiglie tedesche, vivendo a pieno titolo la quotidianità di Neustadt: lezioni in classe, attività didattiche e sportive fianco a fianco con i coetanei della Mittelschule am Turm. Un'immersione autentica, non una visita turistica. Fondamentale il contributo del Comitato Gemellaggi Freunde Montespertoli, che ha organizzato due serate con cena trasformandole in momenti di incontro informale tra i giovani delle due nazionalità: l'occasione perfetta per abbattere le ultime barriere linguistiche e costruire amicizie destinate, forse, a durare nel tempo. Da Norimberga a Bamberga: la Franconia come aula aperta Il programma ha incluso anche due uscite culturali di grande valore formativo: le visite a Norimberga e Bamberga, due città simbolo della Franconia dichiarata Patrimonio UNESCO. Tra storia medievale, architettura e tradizioni gastronomiche, i ragazzi hanno avuto modo di confrontare culture diverse, affinando quello sguardo europeo che è, in fondo, la vera finalità del progetto.

Trenta studenti delle classi terze della Scuola Secondaria "Renato Fucini" di Montespertoli sono tornati in Italia carichi di esperienze, amicizie nuove e una prospettiva europea più ampia. Dal 23 al 28 marzo i ragazzi hanno soggiornato a Neustadt an der Aisch, in Baviera, ospiti delle famiglie della Mittelschule am Turm nell'ambito del gemellaggio scolastico avviato lo scorso anno, nuovo capitolo di un'amicizia istituzionale che dura dal 1992.

Uno dei momenti più significativi del viaggio è stato l'incontro nella sala consiliare del municipio di Neustadt, dove il sindaco ha ricevuto la delegazione italiana con un discorso di forte valore simbolico:

"Trovo davvero meraviglioso che esista questo gemellaggio scolastico italo-tedesco. È estremamente importante che i giovani possano vedere e vivere in prima persona come i loro coetanei in un altro paese europeo vivono e studiano. Mi auguro che da questi incontri possano nascere tante splendide amicizie durature. Ogni gemellaggio, e in particolare quello scolastico, ha un obiettivo speciale: superare distanze che non si misurano solo in chilometri."

Il sindaco ha anche ricordato la visita dello scorso anno — quando trenta studenti tedeschi della nona classe erano stati ospiti in Toscana — e ha confermato che nel prossimo anno scolastico sarà di nuovo il turno di Neustadt di fare le valigie verso Montespertoli.

La voce di Montespertoli

Soddisfazione e orgoglio sono le parole chiave anche in casa. Il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha commentato così l'esito dello scambio:

"Vedere i nostri ragazzi tornare da Neustadt con gli occhi pieni di entusiasmo e nuove amicizie è la conferma che il gemellaggio, dopo trentaquattro anni, è ancora uno strumento vivo e prezioso. La scuola è il luogo migliore dove questa amicizia tra i nostri due paesi può rinnovarsi generazione dopo generazione. Come amministrazione siamo profondamente grati al Comitato Gemellaggi, agli insegnanti e alle famiglie tedesche che hanno reso possibile questa esperienza. Continuiamo a investire in questi legami perché crediamo che un’Europa più unita si costruisca proprio così: un ragazzo alla volta."

Il gemellaggio tra Montespertoli e Neustadt an der Aisch, nato nel 1992, trova oggi nella scuola il suo motore di rinnovamento più autentico. Non si tratta di un semplice scambio linguistico, ma di un investimento concreto nelle relazioni tra persone, nella comprensione reciproca e nella crescita di giovani che, quasi senza accorgersene, diventano cittadini europei.

Il prossimo appuntamento è già in calendario: nell’anno scolastico 2026-2027 sarà Montespertoli ad accogliere i coetanei tedeschi. Un altro tassello di un legame che, anno dopo anno, non smette di crescere.