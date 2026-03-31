Open day musicale a Stabbia al circolo XXIII agosto

Martedì 7 aprile, a Stabbia si aprono le porte alla musica vera. Il Circolo ACSI XXIII AGOSTO, in Via Francesca 108, ospita un Open Day Musicale.

Dalle tastiere del pianoforte alle corde vocali più o meno allenate, chiunque—principiante timido o aspirante virtuoso—potrà partecipare a lezioni e incontri gratuiti di pianoforte e canto, pensati per tutti i livelli e tutte le età.

L’iniziativa rientra nel Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni, un nome che porta con sé una certa responsabilità e, fortunatamente, anche competenza. Durante la giornata sarà possibile incontrare docenti e concertisti, persone che con la musica non scherzano—ma sanno far divertire.

L’obiettivo? Semplice: dimostrare che la musica non è un lusso, ma una possibilità concreta. E magari anche smontare l’idea che serva un talento miracoloso per iniziare. Serve piuttosto curiosità, un pizzico di coraggio e, in questo caso, una prenotazione.

Partecipazione su prenotazione obbligatoria:

333 2708867 333 3764731

Notizie correlate