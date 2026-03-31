Pasqua al Museo Leonardiano, le attività dal Venerdì santo fino a Pasquetta

Le attività del Museo Leonardiano di Vinci non si fermano nemmeno a Pasqua.

È così che anche nel lungo ponte di inizio aprile, in concomitanza con le festività pasquali, grandi e bambini sono invitati a esplorare il mondo di Leonardo da Vinci in modo curioso e creativo: oltre ai laboratori per famiglie, sarà aperta la sala didattica con modellini interattivi.

Il programma prevede due iniziative dedicate a tutti, alle famiglie e ai loro bambini.

La prima è dedicata a "L'officina di Leonardo", una sala didattica dove toccare, muovere e sperimentare il funzionamento degli ingranaggi usati da Leonardo nelle sue invenzioni.

Per questo appuntamento le porte saranno aperte venerdì 3 e sabato 4 aprile dalle 11.00 alle 18.00, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 10.30 alle 14.30.

La partecipazione all'iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso al Museo Leonardiano.

Pasqua e Pasquetta saranno dedicate al Museolab: un laboratorio in cui mettere alla prova il proprio ingegno con uno sguardo attento e curioso, proprio come quello di Leonardo.

Gli appuntamenti per guardare il mondo con "Lo sguardo di Leonardo" sono per domenica 5 e lunedì 6, alle 15.00 e alle 16.30.

La durata dell'esperienza è di circa un'ora ed è indicata per famiglie con bambini dai 5 ai 14 anni di età. Per poter partecipare è previsto un biglietto di 5 euro - ridotto a 3 per i minori di 14 anni - oltre al prezzo del biglietto ordinario per il Museo.

Tutte le informazioni e i contatti sono disponibili sul sito del Museo Leonardiano, museoleonardiano.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa