All'ingresso del Meyer arriva un coloratissimo pianoforte donato dall'artista Skim

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L’opera, da oggi, sarà esposta nell’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino. Decorata con i colori vivaci e le forme tipiche di Skim

Un pianoforte coloratissimo firmato dall’artista fiorentino Skim. L’opera, da oggi, sarà esposta nell’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino. Decorata con i colori vivaci e le forme tipiche di Skim, caratterizzati da elementi iconici come piccole barchette di carta, lettere, pennelli e matite, l'opera è stata un elemento centrale della mostra personale di Skim, a Palazzo Medici Riccardi dove era stato esposto per essere suonato dai visitatori. La mostra dal titolo “Genesi – L’armonia del Kaos” e curata da Simone Teschioni Gallo è stata allestita dal 16 giugno al 26 settembre 2022 e ha raccolto tutta la produzione dell’artista, dagli esordi pittorici fino ai più recenti Kaos armonici. L’opera ha riscosso un grande successo. Di qui, l’idea dell’artista e del curatore di donarlo ai bambini del Meyer attraverso la Fondazione Meyer.

“La gioia vissuta dalle persone nel suonare il pianoforte, è la stessa che insieme al curatore abbiamo voluto poter portare ai bambini del Meyer, donando questa opera proprio a loro, nella speranza che l’arte possa aiutarli a sorridere sempre e possa essere il primo abbraccio che li accoglie entrando in ospedale” spiega l’artista.

“Poter dare continuità alla gioia di quanto provato nella realizzazione della mostra e vissuta in quei giorni sentendo l’armonia dei tasti che venivano suonati dalle persone è il motivo che ci ha spinti a voler donare questa opera ai bambini del Meyer. Che questa gioia possa arrivare ai cuori di tutti, nel grande abbraccio di cui l’arte è capace di farsi portatrice e unire le persone nel bene e nei momenti più difficili” ha commentato Simone Teschioni Gallo, storico dell’arte e curatore

Fonte: Ufficio stampa AOU Meyer Irccs

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