PIEMME AUTO TRA I MIGLIORI AL MONDO: GIUSEPPE TELESCA NELLA TOP 3 DEL CUPRA ONE OF US AWARD 2026

Ancora una volta il Gruppo Mechetti si distingue a livello internazionale per il valore delle proprie persone e per i risultati raggiunti.

In occasione del CUPRA One of Us Award 2026, svoltosi il 19 marzo a Barcellona, Giuseppe Telesca, Sales Manager di Piemme Auto, ha conquistato il 3° posto a livello mondiale, entrando nella top 3 tra i migliori professionisti del brand.

L’evento ha visto la partecipazione di 54 team provenienti da 31 Paesi, ciascuno rappresentato dai migliori performer selezionati sulla base dei risultati e delle performance raggiunte nei rispettivi mercati.

In un contesto altamente competitivo e di altissimo livello, Giuseppe Telesca si è distinto per preparazione, precisione e capacità di gestione anche sotto pressione, confermando qualità fondamentali per interpretare al meglio l’identità e gli standard del brand CUPRA.

Il CUPRA One of Us Award rappresenta uno dei momenti più significativi per il marchio a livello globale, con l’obiettivo di valorizzare non solo i risultati, ma anche competenze, visione strategica e qualità dell’esperienza cliente.

“Quando il livello si alza, sono i dettagli a fare la differenza”, ha commentato Telesca al termine della competizione.

Un risultato che conferma l’impegno costante di Piemme Auto e del Gruppo Mechetti nel mantenere standard elevati, in linea con la filosofia CUPRA, e nel portare ogni giorno questo livello di eccellenza nell’esperienza offerta ai clienti.

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Daniele Paganelli – Marketing Manager

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