A Firenze si raccolgono libri per darli alle persone in difficoltà

Un banco di raccolta di donazioni di materiale librario in cui protagonisti saranno non solo volontari e operatori ma anche persone in situazione di marginalità che qui potranno avviare un percorso verso l’autonomia. I volumi raccolti andranno a comporre delle vere e proprie “librerie sociali” da realizzare nelle strutture di accoglienza comunali per le persone senza dimora, veri e propri spazi di condivisione, inclusione e partecipazione civica per gli ospiti. È il progetto della Fondazione Coordinamento Toscana Marginalità ETS, realizzato grazie a Fondazione CR Firenze che ha contribuito alla sua realizzazione quasi interamente, fatto proprio dall’amministrazione comunale con una delibera dell’assessore al Welfare Nicola Paulesu.

“Dopo la sperimentazione dello scorso anno, il progetto che aveva preso forma in piazza delle Cure cambia pelle e si apre completamente alla comunità. – sottolinea l’assessore Paulesu – Da un lato si prevede l’attivazione di percorsi individuali di emancipazione dalla marginalità per tutti quei soggetti fragili, seguiti dai Servizi sociali, in un progetto di accompagnamento sociale: qui, infatti, potranno collaborare alla raccolta dei libri e quindi avviare progetti rivolti all’autonomia. Nello stesso tempo c’è il coinvolgimento della comunità locale, con la raccolta di volumi presso il banco dedicato, che andranno a comporre le ‘librerie sociali’ all’interno delle strutture, andando a dare un’ulteriore opportunità di scambio e crescita culturale”.

“La Fondazione crede nell'idea di una comunità che non lascia indietro nessuno - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Per questo abbiamo deciso di sostenere la raccolta di libri in piazza delle Cure. Il progetto unisce inclusione sociale, partecipazione civica e crescita culturale, trasformando un gesto semplice come donare un volume in un’opportunità concreta di relazione, dignità e autonomia per persone che vivono situazioni di fragilità. Le librerie sociali che nasceranno nelle strutture di accoglienza saranno spazi vivi, capaci di generare condivisione e nuove occasioni di incontro”.

Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi, si propone di attivare per soggetti fragili percorsi individuali di emancipazione da condizioni di deprivazione socioeconomica e di coinvolgere la comunità territoriale anche attraverso azioni di sensibilizzazione sulle problematiche delle persone senza dimora in città e divulgazione delle attività promosse dalle organizzazioni che compongono la Fondazione Coordinamento Toscano Marginalità. Con la delibera si prevede anche la concessione, da parte dell’amministrazione, di un fondo in via del Ponte alle Riffe che sarà dedicato al rimessaggio del materiale necessario all’allestimento del banco e dei libri raccolti in piazza delle Cure.