Ruba vestiti in centro a Pisa, arrestato

Un 26enne è stato arrestato per una rapina in corso Italia a Pisa il 29 marzo, Nel primo pomeriggio il giovane si era impossessato di diversi vestiti per 180 euro e aveva provato a fuggire.

Scappando, ingaggiato una colluttazione con il personale della vigilanza privata interna, strattonandoli con violenza per aprirsi un varco verso l'uscita. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a bloccare definitivamente il soggetto prima che la situazione potesse degenerare.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al direttore dell’esercizio commerciale. Per il 26enne è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del Divieto di Dimora nella provincia di Pisa.

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