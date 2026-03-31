Rubano rame a Ponte a Egola, in due in manette

Il 29 marzo i carabinieri hanno sorpreso a Ponte a Egola un 25enne e un 57enne mentre rubavano materiale in un capannone dismesso. I due sono stati arrestati per tentato furto aggravato di rame.

I militari sono intervenuti per un'auto sospetta poi hanno sorpreso i due: erano intenti a tagliare e accumulare cavi e componenti in rame precedentemente divelti dall'impianto della struttura. Il materiale recuperato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. I due arrestati, sono ai domiciliari.